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Camide down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Adıyaman Müftülü Engelli Koordinatörlüğü tarafından camide etkinlik düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
Camide down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Adıyaman Müftülü Engelli Koordinatörlüğü tarafından camide etkinlik düzenlendi.


Hacı Mehmet İnan Caminde düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliği Cami Müezzini Ahmet Zelyurt’un okuduğu Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra görme engelli Ümit Şahin ve diğer din görevlileri tarafından ilahilerve kasideler seslendirildi. Neyzen Nedim Yetiş tarafından ney dinletisi sunuldu.


Adıyaman Müftülü Engelli Koordinatörü Ali Çelik tarafından hazırlatılan yaş pasta Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu ve engelli aileleri tarafından pasta kesildi.


Programda konuşan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, down sendromlu çocukların özel olduğunu belirterek, “Sevginin arkadaşlıkların menfaat üzerine olduğu bu dünyada bu güzel çocuklar bize karşılıksız sevmeyi, hayatı doğal yaşamayı öğretiyorlar. Aslını unuttuğumuz sevgiyi, iyiliği, güzelliği, merhameti, insanlığı bize anlatıyorlar. Bu yavrular bize Cenab-ı Allah’a bir emanetidir. Bu yavrularımızı ve ailelerine imkanlarımız nispetinde yardımcı olmamız lazım. Bize onlarda ki bu iyilik ve güzelliği onlara fazlasıyla yansıtmamızdır” diye konuştu.


Engelli Koordinatörü Ali Çelik, yaklaşık 2 yıldan beri engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, 21 Mart Down Sendromu Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğin çok verimli geçtiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
  1. doğa

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