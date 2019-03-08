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Cami yapımı için evin bağışlayan 105’lik nineye anlamlı ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekil Semra Kaplan Kıvırcık 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla evini cami yapımı için bağışlayan 105 yaşındaki Ayşe Göktaş’ı ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 18:49
Cami yapımı için evin bağışlayan 105’lik nineye anlamlı ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekil Semra Kaplan Kıvırcık 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla evini cami yapımı için bağışlayan 105 yaşındaki Ayşe Göktaş’ı ziyaret etti.


AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Manisa İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat ve Ziya Oyit’le birlikte sabahın erken saatlerinde Gördes ilçesini ziyaret etti. Kıvırcık ve beraberindekiler kırsal Çiçekli Mahallesi’nde tek başına yaşayan, geçtiğimiz yıllarda evini cami yapımı için bağışlayan ve tek göz oda da yaşamını sürdüren ilçenin en yaşlısı 105 yaşındaki Ayşe Göktaş nineyi evinde ziyaret etti. Kıvırcık bir süre Göktaş ile sohbet ettikten sonra kendisine karanfil ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kıvırcık buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Gördes İlçe Binasını ziyaret ederek buradaki kadın kollarıyla da bir araya geldi. Kıvırcık’a Gördes ilçesindeki ziyaretinde İlçe Belediye Başkanı Muhammed Akyol’da eşlik etti.


Kadınların güçlü Türkiye yolunda atılan adımların temel direği olduğunu ifade eden AK Partili Kıvırcık, “Kadınlarımız, güçlü Türkiye yolunda atılan adımların temel direğidir. Ülkemizin güzel günlere ulaşmasında kadınlarımızın büyük bir güce sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Ülkemizin her geçen gün artan eğitim seviyesinin yanında kadınlarımızın da iş gücüne katılım oranı artacak. Kurtuluş savaşına mermi taşıyan, alın terinin en değerli sahipleridir kadınlarımız. Milli ve manevi değerlerimize uygun nesiller yetiştiren, özgür ve aydınlık geleceğimiz için emek harcayan tüm kadınlarımıza minnettarız. Bende bugün Manisa’nın tek kadın milletvekili olarak il yöneticilerimizle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren ilk olarak Gördes ardından Demirci ilçelerimizi ziyaret ederek buradaki kadınlarımızla bir araya geldik. Onların kadınlar gününü kutladık. Toplumun temel direği olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:49
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