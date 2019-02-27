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Cami tuvaletinin kapısını çalanlar tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, çalınan kapıyı bir hurdacıda buldu

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
Cami tuvaletinin kapısını çalanlar tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cami tuvaletinin kapısını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Güllüce Caddesi'ndeki Ünal Camisi'nin tuvalet kapısının çalındığını fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, çalınan kapıyı bir hurdacıda buldu. Polislerin yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin, Volkan P. ve Ekrem K. olduğu tespit edildi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Cami Dernek Başkanı Emir Demir, cami cemaatinin kapının çalındığını fark ettiğini belirterek, "Arkadaşlar sabah kapının çalındığını fark etmişler. Kameralardan baktıklarında akşam saat 22.00 gibi çalındığını görmüşler. Biz de olayı emniyete bildirdik. Polis arkadaşlar gelerek gerekli müdahaleyi yaptılar. Kapımızı da bulup bize getirdiler." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
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