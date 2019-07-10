KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa'da artan cami saldırılarına dikkati çekerek, "Eğer cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı, emniyet görevini yapmalı ve adalete teslim etmeli, adalet önünde herkes hesabını vermeli." dedi.

Türkmen, Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son dönemde artan cami sadırıları, aşırı sağın yükselişi ve din adamlarının yetiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basının da son günlerde yükselen aşırı sağı sık sık gündeme getirmeye başladığına işaret eden Türkmen, "Çünkü en son Almanya'da bir valiyi aşırı sağ bir örgüt öldürdü. Bir iki hafta önce bizim Schleswig-Holstein eyaletindeki camimizde Kur'an-ı Kerim yırtılıp tuvalete atıldı. İki gün önce Karlsruhe merkez camimize saldırı oldu. Dün de Köln merkez camimize bombalı saldırı ihbarı yapıldı." diye konuştu.

Cami saldırılarının sık yaşandığını ancak faillerin bir türlü yakalanmadığını belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Eğer cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı, emniyet görevini yapmalı ve adalete teslim etmeli, adalet önünde herkes hesabını vermeli. Eğer failler yakalanmaz ve adalet önünde hesap vermezse bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir."

Türkmen, Alman polisi ve adaletine güvendiklerini vurgulayarak, faillerin bir an evvel yakalanması temennisinde bulundu.

- "DİTİB kendi imamlarını yetiştirmek istiyor"

Türkmen, Almanya'da son günlerde Müslüman din adamlarının yetiştirilmesi konusunun tartışıldığına değinirken de Almanya'nın konuyu farklı noktalara çekmek istediğini söyledi.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen, şunları kaydetti:

"Biz DİTİB olarak, prensip olarak kendi imamlarımızı kendimiz yetiştireceğiz. Uluslararası ilahiyat mezunu çocuklarımız var. Üniversite mezunu olmak şartıyla bu çocuklarımıza imamet formasyonu vermeyi hedefliyoruz. Çünkü üniversiteyi bitiren çocuklarımız imamlık yapmakta çekingen davranıyorlar, çünkü imamlığın farklı bir formatı var. O formatta çocuklarımızı hem teorik hem pratik anlamda yetiştirip inşallah iki dilli imamlar olarak yerleştireceğiz."

Türkmen, şu anda Almanya'da 120 civarında uluslararası ilahiyat mezunu ve her iki dili de ana dili gibi konuşan gençler olduğunu, bu gençlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.