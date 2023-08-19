Cami paralarına çöken başkan imamı sürdürdü

Görev süresince cemaatinin tüm soru ve sorunlarıyla ilgilenen, isteyenin telefonuna 24 saat aralıksız ulaşabildiği, cemaatinden hiçbir kimsenin şikayetçi olmadığı imamın sürülmesi tepkilere sebep oldu.

2018 yılında çeşitli kumpaslarla cami derneği başkanı seçilen Nami Şahin, geldiğinden beri toplanan paralar, kira ve tuvalet gelirleri ile ilgili cami cemaatine ve cami imamına hesap vermek istemiyor. Dernek başkanının kadınların namaz kıldığı bölüme bile ses ve görüntü kaydı yapan kamera taktırmak istememesi bardağı taşıran son damla olarak değerlendirildi.

Cami hocasının ve cemaatin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu aylardır dikkate alınmadığı iddia edildi.

Dernek başkanının şikayeti üzerine camiden uzaklaştırılan Muhammet hoca için cemaat, "Hocamızı geri istiyoruz!" diyerek büyük bir imza kampanyası başlattı.

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