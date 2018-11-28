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Cami önünde telefon sırası

Sakarya'da şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, baz istasyonu olmayan köylerinde minareye çıkarak cep telefonu görüşmesi yapıyor- Köy muhtarı Recep Yılmaz: - "Yetkililerin bu sıkıntımızı bir an evvel çözmesini istiyoruz"

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
Cami önünde telefon sırası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, köylerinde baz istasyonu olmadığı için cep telefonu görüşmelerini minareye çıkarak gerçekleştiriyor.

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, GSM hatlarının vericisi olmadığı için cep telefonlarını kullanamayınca çareyi yüksek yerlere çıkmakta buldu.

Cep telefonuyla görüşebilmek için minareye çıkan vatandaşlar, zaman zaman sıra beklemek zorunda kalıyor.

- Camide sıra

Köy muhtarı Recep Yılmaz, minarede yoğunluk olmasını engellemek için cami avlusunda sıra oluşturdu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde cep telefonuyla görüşebilmek için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Görüşmelerini yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kaldıklarını aktaran Yılmaz, "Yetkililerin bu sıkıntımızı bir an evvel çözmesini istiyoruz." dedi.

Köy sakini Bilge Nur Zeybek de minareye çıkıp babasını arayacağını belirterek, "Köyde telefonlarımız çekmiyor. Telefon görüşmesi yapmak için devamlı minareye çıkıp görüşmemizi yapıyoruz, başka türlü görüşemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köyde baz istasyonu olmadığı için telefonların çekmediğini dile getiren Hikmet Doğru da sadece minareye çıkarak cep telefonuyla konuşabildiklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
  1. minare
  2. şebeke
  3. Telefon

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