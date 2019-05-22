Cami minaresini boyarken vinçte mahsur kaldılar Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan üç kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan üç kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı. İşçiler vincin arızası giderilerek kurtarıldı.



Olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç işçi yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki minareyi boyamak için vinç kullandı. Yerden yaklaşık 20 metre yükselen işçiler arıza meydana gelen vinçte mahsur kaldı. Çevredekilere seslenerek yardım isteyen işçiler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi. Vincin arızası giderilerek kurtarılan işçiler yere indirilirken, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. İşçilerin minareyi boyamaya devam edecekleri öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.