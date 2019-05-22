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Cami minaresini boyarken vinçte mahsur kaldılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan üç kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
Cami minaresini boyarken vinçte mahsur kaldılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan üç kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı. İşçiler vincin arızası giderilerek kurtarıldı.



Olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç işçi yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki minareyi boyamak için vinç kullandı. Yerden yaklaşık 20 metre yükselen işçiler arıza meydana gelen vinçte mahsur kaldı. Çevredekilere seslenerek yardım isteyen işçiler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi. Vincin arızası giderilerek kurtarılan işçiler yere indirilirken, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. İşçilerin minareyi boyamaya devam edecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
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