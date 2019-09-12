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Cami kapısında para bulmuştu! Kamera kayıtları mest etti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, görev yaptığı caminin kapısında 100 lira buldu, sahibini bulmak için baktığı kamera kaydında mest oldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:53

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, görev yaptığı caminin kapısında 100 lira buldu. Sahibini bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yıldırım, mest oldu.

Yıldırım, görüntülerde, yolda buldukları parayı cami girişine bırakan çocukları görünce hem şaşırdı, hem sevindi.

Yıldırım, duygulandıran o anları, “Sizi yetiştiren anne babaya ve öğretmene helal olsun. Parayı sokakta bulmalarına rağmen haram paraya dokunmak yerine en uygun yere bırakmışlar, ümidimizsiniz çocuklar” sözleri ile sosyal medya hesabından paylaşarak adam olacak çocukları açığa çıkardı.

Din Kültürü Öğretmeni Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:53
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