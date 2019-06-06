Cami inşaatından kablo hırsızlığına tutuklama İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve inşaat alanından fiber optik kablo çaldıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı. Ayrıca yaşanan kovalamaca sırasında dur ihtarına uymayan şüphelilerden 2'sinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği, tedavilerinin yapıldığı ve 7 şüphelinin benzer suçlardan 42 kaydının olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında firari bulunan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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