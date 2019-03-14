Cami hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı Eyüp'te bulunan Kaptanpaşa Camisi'nin şadırvanından muslukları çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırsızlar dün gece geç saatlerde Eyüp'te bulunan Kaptanpaşa Camisi'ne gelerek şadırvanın musluklarını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde başına kapşon örten bir hırsız caminin şadırvanına gelerek muslukları birer birer sökerek gözden kayboldu. Vatandaşlar tepki gösterdi Olayın kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar tepki gösterek ''Özene bezene yaptığımız Kaptanpaşa şadırvanında dün akşam... Çeşmelerinden su aksın istediğimiz bu şehri arsızlara mı terk edeceğiz?'' dedi.

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