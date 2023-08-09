Peygamberimiz zamanında çocuklar caminin neşesiydi. Her daim camiye gelip camide oyun oynuyorlardı. Bakınız hadislere baktığımızda bu durum yakınen ortaya çıkmış durumdadır. “Birgün peygamberimiz mescidde namaz kıldırırken arkadaşlarından birinin çocuğu mescide gelir. Saflar arasından geçerek peygamberimizin bacak aralarından geçerek saflar arasında dolaşmıştır. Peygamberimiz çocuğa tek kelime etmemiştir.” “Yine birgün arkadaşlarına namaz kıldırırken torunu Hasan camiye girer ve gelip peygamberimizin sırtına çıkar. Peygamberimiz secdeyi uzatır. Namazdan sonra arkadaşları yanına gelip ey peygamber namazda vahiy mi geldi yoksa rahatsızlandın da mı namazı uzattın diye sorduklarında peygamberimiz hayır ne vahiy geldi ne de rahatsızlandım. Sadece torunum Hasan sırtıma çıkmıştı da düşüp bir yerini incitmesin diye secdeyi uzattım dedi.” “Yine birgün camide hutbe okurken torunu camiye girdiğinde minberden inip torununu alıp öylece hutbeye devam etmiş.”

Bu ve bunun gibi birçok hadisler çocuklar peygamberimiz zamanında mescide gelip oyun oynayıp herhangi bir baskıya maruz kalmıyorlardı.

Bugün camilerimizde üç-beş yaşlı namaz kılmak için camiye gelmekte ve camiye gelen çocukları bir dövmedikleri kalmakta. Bundan dolayı da camilerimize çocuklarımız gelmemeye başladılar. Bu çocuklar böylesi bir muameleye maruz kaldıklarından dolayı da namaza karşı gevşeklik göstermeye başlıyorlar.

Öncelikle cami görevlileri camiye gelen yaşlılara camide çocuklara iyi davranılması gerektiği ve çocukların camiye geldiklerinde kötü muameleye tabi olmaları onları camiden ve namazdan uzaklaştırdığı anlatılmalıdır.

Cami görevlileri camiye yirmi beş dakika önce gelmeli ve camiyi hazırlamaları lazımdır. İmam cübbe sarığını giyinip mihraba geçmeli ve cemaatsiz bir ayet bir hadis veya bir ilmihal bilgisi vermelidir. Ancak böyle yaparsalar cemaati camiye çekebilirler. Ama ne acı ki ülkem geneli ancak bir iki camide böyle yapılmakta..

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