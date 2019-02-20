Cami derneklerinin ziyaretleri devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, cami derneklerinin yetkilileri ile temaslarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren cami derneklerinin yetkilileri ile görüşmeyi sürdürüyor. Sütlüce Mahallesi’nde hizmet veren Orta Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği BaşkanıGürbüz Akkol ve Hacı Yunus Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Çelik, derneklerinin yönetim kurulları ile birlikte Başkan Ataç’ı makamında ziyaret ederek yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ataç da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek camilerin ihtiyaçlarına imkanların el verdiği ölçüde her zaman duyarlı yaklaştığını belirtti ve konuklarına başarılar diledi.