Cami çocukları spor oyunları başladı

Cami çocukları spor oyunları futbol turnuvası oynanan maçlarla başladı.

Çorum Belediyesi ile Çorum Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 4. Cami Çocukları Futbol Turnuvası Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ve Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’ın yaptığı başlama vuruşu ile başladı.

Bu yıl 4. düzenlenen 49 takımın mücadele edeceği ve dereceye girecek olan takımların ödüllendirileceği futbol turnuvasının açılış maçı öncesinde Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, tribünde çocukları izlemeye gelen cami hocaları ve ailelerle sohbet etti. Başlama vuruşu öncesinde turnuvada mücadeleedecek olan çocuklarla sohbet eden Yağbat “Sporda kazanmakta var kaybetmekte, fair play içerisinde mücadele edin. Birbirinizin canını acıtmadan eğlenerek oynayın. Sakatlık olmadan, kaybeden takımın kazanan takımı tebrik ettiği bir turnuva olsun. Biz sizlere güveniyoruz” dedi.

Turnuvanın açılışına Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, cami hocaları ve veliler katıldı.