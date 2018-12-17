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Cami çıkışında silahlı saldırıya uğrayan imam yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde namaz sonrası bisikletle evine dönerken tabancayla bacağından vurulan imam tedavi altına alındı

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:39
Cami çıkışında silahlı saldırıya uğrayan imam yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde cami çıkışında bisikletle evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan imam yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Ayşe Hatun Camisi imamı Kerim Işıtan, yatsı namazının ardından evine dönmek için bisikletiyle yola çıktı. Işıtan, ara sokağa girerken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sol bacağından tabancayla yaralanan Işıtan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Işıtan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:39
  1. cami
  2. imam
  3. Samsun
  4. Yaralama

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