Cami cemaatinden yankesiciliğe tutuklama

Cami cemaatinden yankesiciliğe tutuklama26 Kasım 2018 Pazartesi 12:46
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, cami cemaatinden yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentteki camilerin şadırvanlarında abdest almaya çalışan 6 kişinin yankesicilik yöntemiyle cüzdan ve cep telefonunu çaldığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda şüpheli C.E, polis ekiplerince Diyarbakır'da yakalandı.
Elazığ'a getirilen C.E, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUM YAZ