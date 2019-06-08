Cami cemaati halıların yenilenmesini istedi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde vatandaşların beş vakit namaz kıldığı Merkez Camii’nde eskiyen halıların yenilenmesi istendi.

Zonguldak Alaplı Merkez Caminin cemaati, caminin eksiklerinin yıllardan beri giderilmediği gerekçesiyle dernek ve müftülüğe çağrıda bulunarak caminin eksiklerinin tamamlanmasını istediler. Cami cemaatinden Ali Kırcı, "Her gün yüzlerce insanın üzerinde namaz kılan üzerinde yürüdüğü Merkez Caminin halıları berbat oldu, kokuyor, değişmiyor. Bayanlara ait olan bölümde giriş levhası yok. Cami giriş bölümüne bir bakın, vatandaşlar namaz kılarken önlerinde kullanılmayan boş sebillerin ve boş kovaların gereksiz yer kapladığını biz cemaat olarak bunlardan rahatsızız. Sonuçta buralarda namaz kılınıyor. Caminin yetkili kişilerinin bu konuda daha hassas olmasını bekliyoruz" dedi.

Camiye yardım etmek istediğini dile getiren vatandaşlar ise "Biz bu camiye yardım etmek istiyoruz. Lakin bizleri Çağlayan camisine yönlendirmek istiyorlar. Biz merkez caminin nasıl bir şeyler yaparız onu düşünüyoruz. Acilen burasının halıları değişmesi gerekir. Kış gelmeden ısıtma sistemi çözüme kavuşması gerekir ve en önemlisi buradaki ses düzeni acilen yeniden yapılmalıdır" dediler.

"Merkez Cami’nin halıları 15 yıllık"

Alaplı Merkez Cami Dernek Başkanı Ahmet Uysal ise halıların yıprandığını kabul ederek merkez camisinde eksiklerin olduğunu söyledi. Çağlayan Caminin inşaatının tamamen bitmeden merkez camisinde halıların yeniden değiştirilmesinin mümkün olmadığının sözlerine ekledi.