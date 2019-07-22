Cami Bahçesinin üzeri kapatıldı Erdek’te bulunan Turan Mahallesi’nde cami bahçesinin üzeri güneş ve yağmura karşı sandviç tipi panel tenteyle ile kapatıldı.

Erdek’te bulunan Turan Mahallesi’nde cami bahçesinin üzeri güneş ve yağmura karşı sandviç tipi panel tenteyle ile kapatıldı.

Turan Mahallesi Muhtarlığı ile Camii İmam Hatibi Furkan Güngör organizasyonunda hayırsever mahalle sakinlerinin katkılarıyla Turan Mahallesi Camisi bahçesinde gerçekleştirilen tente yapım çalışmaları tamamlandı. Cami bahçesine, kış aylarında yağmurdan yaz aylarında da güneşten korunma sağlamak amacıyla yerleştirilen sandviç tipi panel tenteyle cemaat namazlarını bahçede artık rahatlıkla kılabilecek. Sandviç tipi panel eternet tente ile cami bahçesinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili konuşan Turan Mahallesi Muhtarı İlker Dolan, namaz kılmak için cami bahçesini tercih eden vatandaşlarımızın 150 kadarının bahçede rahatlıkla namazlarını kılabileceklerini söyledi. Muhtar Dolan, cami bahçesine kazandırılan panel tentenin yapımına destek veren herkese teşekkür etti.

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