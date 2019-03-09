Cami bahçesinde bataryaları ve sim kartları sökülmüş 4 adet telefon bulundu Samsun’da, batarya ve sim kartları sökülmüş halde cami bahçesine bırakılan 4 adet telefon, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

Samsun’da, batarya ve sim kartları sökülmüş halde cami bahçesine bırakılan 4 adet telefon, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Site Camisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaş cami bahçesindeki çimlerin arasına bırakılan 4 adet telefon gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüphe arz eden telefonları bir süre inceledi. Telefonların batarya ve sim kartlarının sökülmüş olduğunu belirleyen polis ekipleri telefonları muhafaza altına aldı. Şüphe arz eden telefonlar buluntu eşya olarak değerlendirildi.

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