Cami avlusundaki ağaçlar cemaati ikiye böldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde cami avlusunda bulunan çam ağaçları camiye ve duvarına zarar verdiği gerekçesi ile cemaati ikiye böldü. Ağaçların kesilmesi ve kesilmemesi gerektiği konusunda ikiye bölünen cemaat ilçe müftülüğüne karşılık dilekçeler verip konuyu resmiyete döktü.

Çivril’de cami avlusunda bulunan çam ağaçları cemaat arasında anlaşmazlığa neden oldu. Ağaçların duvara ve camiye zarar verdiğini iddia edenlerle, ağaçların camide serinlik verdiğini iddia edenler karşılıklı olarak dilekçe ile Çivril İlçe Müftülüğüne başvurdu. Karayahşiler Mahallesi’nde bulunan Çaybaşı Camisi’ndeki çam ağaçları cami cemaatini ikiye böldü. Ağaçların kesilmesini isteyen cemaat üyeleri ile kesilmesine karşı çıkanlar karşılıklı imza kampanyası başlattı.

1959 yılında yapılan ve hizmete giren caminin o yıllarda bahçesine dikilen çam ağaçlarının büyüyerek caminin dış bahçe avlusunun duvarlarına zarar verdiğini iddia eden Ali Osman Akıncı, "Ağaçlar iyice büyüdü kökleri duvarları yıkmaya başladı. Kimseye zarar gelmeden ağaçların kesilmesini istiyoruz” dedi.

"Ağaçlar çok büyüdü bazılarının kökleri duvarda çatlaklar yaptı”

Muhtarla birlikte cami cemaatinde 15 kişinin ağaçların kesilmesi yönünde imza verdiğini belirten Akıncı, şunları söyledi:

“Ağaçlar çok büyüdü bazılarının kökleri duvarda çatlaklar yaptı. Camiye gelen cemaatten 15 kişi ağaçların kesilmesi için imza verdi. Muhtarın da haberi ve izni var. Bu ağaçlar yoldan geçen birine zarar vermeden gereken yapılsın diye hem müftülüğe hem Orman şefliğine müracaat ettik. Gerekli incelemeler yapılarak 30 ağacın kesilmesini istedik.”

“Ağaçların kesilmemesi için imza topladılar”

Yaşanan olaylardan sonra Çivril Orman İşletme Şefliğinden gelen yetkililerin cami bahçesindeki kesilecek ağaçları işaretlemesinin ardından ağaçların kesilmesini istemeyen bazı vatandaşlarda ağaçların yılların emeği ile büyütüldüğünü ve camiye serinlik ve güzellik verdiğini kaydederek ağaçların kesilmemesi için imza toplamaya başladı.

“Müftülüğe ve Kaymakamlığa vermek için imza topluyoruz”

Cami cemaatinden Hüseyin Akıncı ise ağaçların kesilmesini isteyen 2-3 olduğunu iddia ederek, “Ağaçların kesilmesini isteyen iki ya da üç kişi var, bunlar müftüye gidip ağaçlar insanların üzerine yıkılacak diyerek kesilmesini istiyor biz ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Müftülüğe ve Kaymakamlığa vermek için imza topluyoruz. İlçe müftüsü gelip ağaçları görmeden buradan gidenlere kesin demiş. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.