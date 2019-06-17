0553 313 94 23

Cami avlusundaki ağaçlar cemaati ikiye böldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde cami avlusunda bulunan çam ağaçları camiye ve duvarına zarar verdiği gerekçesi ile cemaati ikiye böldü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
Cami avlusundaki ağaçlar cemaati ikiye böldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde cami avlusunda bulunan çam ağaçları camiye ve duvarına zarar verdiği gerekçesi ile cemaati ikiye böldü. Ağaçların kesilmesi ve kesilmemesi gerektiği konusunda ikiye bölünen cemaat ilçe müftülüğüne karşılık dilekçeler verip konuyu resmiyete döktü.


Çivril’de cami avlusunda bulunan çam ağaçları cemaat arasında anlaşmazlığa neden oldu. Ağaçların duvara ve camiye zarar verdiğini iddia edenlerle, ağaçların camide serinlik verdiğini iddia edenler karşılıklı olarak dilekçe ile Çivril İlçe Müftülüğüne başvurdu. Karayahşiler Mahallesi’nde bulunan Çaybaşı Camisi’ndeki çam ağaçları cami cemaatini ikiye böldü. Ağaçların kesilmesini isteyen cemaat üyeleri ile kesilmesine karşı çıkanlar karşılıklı imza kampanyası başlattı.


1959 yılında yapılan ve hizmete giren caminin o yıllarda bahçesine dikilen çam ağaçlarının büyüyerek caminin dış bahçe avlusunun duvarlarına zarar verdiğini iddia eden Ali Osman Akıncı, "Ağaçlar iyice büyüdü kökleri duvarları yıkmaya başladı. Kimseye zarar gelmeden ağaçların kesilmesini istiyoruz” dedi.



"Ağaçlar çok büyüdü bazılarının kökleri duvarda çatlaklar yaptı”


Muhtarla birlikte cami cemaatinde 15 kişinin ağaçların kesilmesi yönünde imza verdiğini belirten Akıncı, şunları söyledi:


“Ağaçlar çok büyüdü bazılarının kökleri duvarda çatlaklar yaptı. Camiye gelen cemaatten 15 kişi ağaçların kesilmesi için imza verdi. Muhtarın da haberi ve izni var. Bu ağaçlar yoldan geçen birine zarar vermeden gereken yapılsın diye hem müftülüğe hem Orman şefliğine müracaat ettik. Gerekli incelemeler yapılarak 30 ağacın kesilmesini istedik.”



“Ağaçların kesilmemesi için imza topladılar”


Yaşanan olaylardan sonra Çivril Orman İşletme Şefliğinden gelen yetkililerin cami bahçesindeki kesilecek ağaçları işaretlemesinin ardından ağaçların kesilmesini istemeyen bazı vatandaşlarda ağaçların yılların emeği ile büyütüldüğünü ve camiye serinlik ve güzellik verdiğini kaydederek ağaçların kesilmemesi için imza toplamaya başladı.



“Müftülüğe ve Kaymakamlığa vermek için imza topluyoruz”


Cami cemaatinden Hüseyin Akıncı ise ağaçların kesilmesini isteyen 2-3 olduğunu iddia ederek, “Ağaçların kesilmesini isteyen iki ya da üç kişi var, bunlar müftüye gidip ağaçlar insanların üzerine yıkılacak diyerek kesilmesini istiyor biz ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Müftülüğe ve Kaymakamlığa vermek için imza topluyoruz. İlçe müftüsü gelip ağaçları görmeden buradan gidenlere kesin demiş. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 1 ölü
    1. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    2. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    3. Çocuklar yaz döneminde..
    4. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    5. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    6. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    7. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    8. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    9. Caretta carettalar için havai fişek..
    10. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    11. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    12. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    13. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    14. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    15. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    16. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    17. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    18. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    19. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    20. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    21. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    22. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    23. İran: "Eğer körfezden petrol..
    24. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    25. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    26. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    27. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    28. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    29. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    30. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!