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Cami avlusunda Kur’an kursu sonrası oyun keyfi

Kur’an kurslarını ziyaret eden Gençlik Liderleri Kur’an eğitimi alan çocuklara cami bahçesinde kurdukları mobil oyun istasyonlarında çeşitli oyunlar oynatarak eğlenceli vakit geçiriyorlar.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
Cami avlusunda Kur’an kursu sonrası oyun keyfi

Kur’an kurslarını ziyaret eden Gençlik Liderleri Kur’an eğitimi alan çocuklara cami bahçesinde kurdukları mobil oyun istasyonlarında çeşitli oyunlar oynatarak eğlenceli vakit geçiriyorlar.


Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler İl Müftülüğü’ne bağlı yaz Kur’an kurslarında eğitim alan gençleri ziyaret ederek mangala, satranç, mini futbol, voleybol, matrak, ip çekme gibi sportif sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar. Kur’an eğitimi alan gençlerde Gençlik Merkezinin organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerle doyasıya eğleniyorlar. Yaz etkinlikleri kapsamında ayrıca Erzincan Gençlik Merkezinde açılan bağlama, ahşap boyama, karate, taekwondo, satranç, zeka oyunları gibi faaliyetlere de katılan gençler serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmiş oluyor.


Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, "Erzincan Gençlik Merkezimizin yaz etkinlikleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kur’an kurslarını ziyaret ederek Kur’an eğitimi alan çocuklara cami bahçesinde kurduğumuz mobil oyun istasyonlarında çeşitli oyunlar oynatarak eğlenceli vakit geçiriyoruz. Erzincan genelinde 600 üzerinde Kur’an kursu 10 bin civarı Kur’an eğitimi alan çocuğumuz var. Bizde Erzincan Gençlik Merkezi olarak İl Müftülüğü’ne bağlı yaz Kur’an kurslarında eğitim alan gençleri ziyaret ederek mangala, satranç, mini futbol, voleybol, matrak, ip çekme gibi sportif sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Kur’an eğitimi alan gençlerde Gençlik Merkezimizin organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerle doyasıya eğleniyorlar." dedi.


Yavuz Selim Cami İmam Hatibi Aziz Rıdvan Toker ise Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim eğitimi alan çocukların motive olması açısından düzenlenen etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirterek Erzincan Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür etti.


Kur’an eğitiminin yanı sıra kurulan oyun alanlarında eğlenme fırsatı bulan çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek ders sonrasında oynatılan oyunların başarılarını arttırdığını ifade ettiler.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise, “Çocuklarımız ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmede yardımcı olmak; yaz tatilini daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak; spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgi alanlarına göre kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Erzincan Gençlik Merkezimizde yaz etkinlikleri düzenliyoruz. Gençlik Merkezimiz bünyesinde sportif, sosyal ve kültürel açıdan bir çok etkinlik gençlerimiz için yürütülüyor. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Gençlik Kamplarına ilimizden 12-22 yaş arası 240 gencimiz katıldı. Bunun yanı sıra yaz tatili başladığı günden itibaren İl Müftülüğümüze bağlı Kur’an kurslarına Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz giderek gençlerimiz çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Gençlik Merkezlerimizde açtığımız Yaz Akademileri ve Yaz Etkinlikleri tüm gençlerimize açık. Geleceğe ışık tutan gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
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