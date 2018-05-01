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Camdan düşen kadını saçlarından yakaladı!

Singapur'da camları temizleyen kadın düşmek üzereyken, ev sahibi adam tarafından saçlarından yakalandı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:43
Camdan düşen kadını saçlarından yakaladı!

Singapur'da Tampines kentinde bir apartmanın 2. katında temizlik yapan kadın, dengesini kaybederken düştüğü sırada ev sahibi adam saçlarından tutarak kurtarmaya çalıştı.

SAÇLARI ELLERİNİN ARASINDAN KAYDI

Ancak kadını yeterince kuvvetli kavrayamayan adam, ağırlığa dayanamadı ve kadını boşluğa bıraktı. Adam, talihsiz kadını tutamayaşının gerekçesi olarak da olaydan biraz önce yemek yediğini ve ellerinin yağlı olmasını sebep gösterdi.
Yere düşen kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:43
  1. Singapur
  2. kaza

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