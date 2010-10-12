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Cambridge’de Ramazan Bayramı tatili

New York’ta cami inşasına yönelik başlatılan kampanyalarla Müslümanlara karşı saldırıların doruk noktasına çıktığı ABD’de ilginç bir gelişme yaşandı

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Cambridge’de Ramazan Bayramı tatili

Ülkenin Massachusetts eyaletinin Cambridge kentindeki okullar gelecek yıldan itibaren Ramazan Bayramı’nda tatil edilecek. Cambrigde şehrindeki okullar gelcek yıldan itibaren Ramazan Bayramı’nın ilk gününü resmi tatil ilan edecek. İslam ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı Amerika Birleşik Devletleri’nde Müslümanları sevindiren ilginç bir gelişme yaşanıyor. Radikal papazların 11 Eylül saldırılarının 9. yıldönümünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle Müslümanlara yönelik saldırıların doruk noktasına çıktığı ABD’de, Cambridge kenti Müslümanların dini bayramlarından birini her yıl resmi tatil ilan edecek.

AİLELER VE ÖĞRENCİLERİN ŞİKAYETİ DİKKATE ALINDI

Amerika’nın Massachusetts eyaletinde bulunan Cambridge kentindeki okullar gelecek yıldan itibaren Ramazan Bayramı’nın ilk gününü resmi tatil ilan edecek. Müslüman öğrenciler ve ailelerinin “Bayramımızı okullar açık olduğu için kutlayamıyoruz” şikayetini dikkate alan Cambridge Ringde ve Latin Okulu, okulların gelecek yıldan itibaren Müslümanların dini bayramlarından birinde kapalı tutulacağını bildirdi. Uygulamanın Cambridge’teki bütün okullara yayılması bekleniyor.

AİLELERLE İSTİŞARE YAPILDI

Müslümanların dini bayramında okulları tatil eden kararı oy birliğiyle alan Cambridge Okul Komitesi, kararın Müslüman öğrencilerin aileleriyle gerçekleştirilen diyalog sonrası alındığını bildirdi. Komite Başkanı Marc McGovern, Müslüman ailelerin dini bayramda çocuklarını okula göndermeme ve derslerden geri bırakmama arasında kaldığını ve bu durumu ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN

Okul yöneticileri, Müslümanların dini bayramlarında okulların tatil edilmesi kararının bir ilk olduğunu belirterek, Cambridge okullarında çok sayıda Müslüman öğrenci bulunduğunu ifade ettiler. Kararı memnuniyetle karşılayan Dunia Kassay isimli Müslüman bir öğrenci de, tatilin sadece Müslümanlara değil okuldaki bütün öğrenciler için geçerli olduğunu belirterek, “Öğrenciler, Noel, İyi Cuma, Yom Kippur, Roş Haşhanah ya da kış tatilinden sonra şimdi de Ramazan ya da Kurban Bayramlarından birinde tatil yapacaklar. Bu çok iyi” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:48
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