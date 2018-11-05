15 Temmuz şehidi Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz'dan 'Cihangir İslam' tepkisi

Saadet Partisi milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz Derneği’ni eleştiren Alpaslan Cambaz, “Bu dernek herhangi bir AK Parti milletvekili için de aynı tavrı sergileyebilir mi?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından “Cihangir İslam linci üzerinden 15 Temmuz'a, 'dava'ya dair...” başlığı ile uzun bir yazı yayınlayan Cambaz, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması konusunda herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.

“Suç duyurusunda bulunsam ilk bu dernekler hakkında bulunurum”

15 Temmuz Derneği’nin kendisine mesaj atarak, Cihangir İslam hakkında Çağlayan'da suç duyurusunda bulunmaya çağırdıklarını belirten Cambaz, “15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerin en büyük isteklerinden biri siyasi FETÖ'cülerin de ortaya çıkarılmasıydı. Üst tabakadan hesap sorulmasıydı. Şimdi sorum şu: Bu dernek herhangi bir AK Parti milletvekili için de aynı tavrı sergileyebilir mi?” diye yazan Cambaz, yazısının devamında “15 Temmuz şehit ailesi olarak suç duyurusunda bulunmalara bir kalksam Cihangir İslam'a sıra gelmez ama bu dernekler hakkında suç duyurusunda bulunurum” ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz gecesi sokakta olduğunu biliyorum"

“Cihangir Beyi tanımam etmem. Malum medyanın onu karalamak için sıraladığı yalan haberlerden tanıyacak da değilim” diye yazan Cambaz, “Meclise girdiğinden itibaren "Çok iddialılar, bakalım ne yapacaklar" diyerek takibe aldığım 2 Saadetli'den biri. 15 Temmuz gecesi sokakta, Üsküdar'da darbecilerin karşısında olduğunu biliyorum. Ne demek isteyip de tam olarak diyemediğini biliyorum. Benim hassasiyetlerime 15 Temmuz Derneğinden fazlasıyla yakın olduğunu hissedebiliyorum.” ifadelerini kullandı.