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"Çambaşı Yaylası'nın adının dört mevsim anılmasını istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Geçmişte adı sadece yaz aylarında anılan Çambaşı Yaylası'nın adının artık dört mevsim anılmasını istiyoruz. Bunun için ne ihtiyaç varsa projelendirerek gerekli şartları hazır hale getireceğiz"

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:58
"Çambaşı Yaylası'nın adının dört mevsim anılmasını istiyoruz"

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Geçmişte adı sadece yaz aylarında anılan Çambaşı Yaylası'nın adını artık dört mevsim anılmasını istiyoruz. Bunun için ne ihtiyaç varsa projelendirerek gerekli şartları hazır hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin turizm cazibe merkezlerinden biri olan Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın yatırım ve hizmet kalitesinin artırılarak, turizmin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son yıllarda yaylada gerçekleştirilen yatırımlarla bölgede ikişer günübirlik tesis ile ticaret tesisi, sağlık tesisi, idari bina, buz pisti, konuk evi ile telesiyej hatları yapıldığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesince turizm yatırım belgesi başvurusunda da bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Güler, "Çambaşı" adını tek bir mevsimle anılan bir yayla olmaktan çıkararak, her mevsim anılan bir turizm merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Çambaşı Yaylası'nın, Ordu için önemine işaret eden Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her mevsim kendine has güzellikleriyle dikkatleri çekmeyi başaran yaylamızı her geçen gün biraz daha ileri seviyelere taşıyarak hak ettiği değerlere kavuşturmaya çalışıyoruz. Geçmişte adı sadece yaz aylarında anılan Çambaşı Yaylası'nın adını artık dört mevsim anılmasını istiyoruz. Bunun için ne ihtiyaç varsa projelendirerek gerekli şartları hazır hale getireceğiz. Bölgeyi sadece yayla turizminde değil, yazıyla kışıyla ileri seviyelere taşımaya çalışıyoruz."

- "Turizmde kullanılacak tesisler geliştirilecek"

Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi almak için başvuruda bulunduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Bu belge ile turizmde kullanılacak tesislerin geliştirilmesi ve kalitenin yükseltilmesi sağlanacak. Turizm yatırım belgesi ile enerji destekleri, taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı, turizm kredileri, orman fonuna katkının taksitlendirilmesi, su ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi, haberleşme kolaylıkları, personel çalıştırılması, turizmi geliştirme fonu kolaylıkları, seyahat acenteleri ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıkları ile işletme kredisi ve telekomünikasyon kolaylıklarından yararlanılabilecek."

Açıklamada, turizm yatırım belgesini alabilmek için ağaç rölöve planı, ağaçlandırma ve 3 yıllık bakım bedeli ile çeşitli evrakların hazırlanması amacıyla yaklaşık 80 bin lira harcandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:58
  1. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
  2. Çambaşı Yaylası
  3. Ordu
  4. Turizm

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