Çambaşı Yaylası’na 5 yıldızlı otel

Ordu’nun en büyük turistik merkezi 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde Ordulu iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından inşa edilecek 5 yıldızlı otelin temeli atıldı.

Çambaşı Kayak Tesislerinin bitişiğinde inşa edilecek olan 5 yıldızlı otelin temel atma törenine Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Ordu’nun turizmde çıtayı daha da yukarıya çıkardığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, “İş adamlarımız Cumhurbaşkanımızın yerli otomobiller için bahsettiği babayiğitler gibi bugün Ordu’da ortaya çıkarak, turizm meşalesini yaktılar” dedi.

Hedef marka şehir

Marka şehir olma yolunda Ordu’nun hızla ilerleme kaydettiğini söyleyen Başkan Güler, “Bugün gerçekten mutlu bir gün yaşıyoruz. İş adamlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobiller için bahsettiği babayiğitler gibi bugün Ordu’da turizm meşalesini yaktılar. Ordu’da turizminin gelişimi adına bugün güzel bir örneğe imza atıyoruz. Açıkça şunu söylemek istiyorum. Ordulu iş adamlarımız çok güzel işlere imza atıyorlar. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bu yaylalar çocukluğumuzun geçtiği yerler, bu yaylalarda hatıralarımız var. Marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen Ordu’muz da turizmin meşalesini yakıyoruz” diye konuştu.

“Her ilçenin bir çekim noktası olacak”

Başkan Güler her ilçenin birer çekim noktası haline geleceğini ifade ederek, “19 ilçemizin her birine has güzellikleri var. Bu güzellikleri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın görmesi için çalışıyoruz. Bugün burada iş adamlarımızın yaptığı çalışma diğer ilçelerimizde de aynı şekilde devam edecek. Her ilçemiz birer çekim noktası olacak. Ordu’nun marka şehir olması yolunda çok iddialıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben böyle harikulade iş adamı grubuyla her yola çıkarım. Türkiye’ye de örnek olacak bir çalışma. Dünyanın bütün güzelliklerini taşıyan Ordu’muzun örnek bir şehir olması içinde çok önemli bir adım.Böyle nitelikli ve özgür ağırlığı yüksek toplulukla çalışmamızı başlatıyoruz. Bundan sonraki kısımda da sermayelerin yatırıma dönüşmesini arzu ediyorum. Güçlü bir iş adamı grubumuz var, çok güzel bir sanayimiz var. Bunlar Ordu’da önemli atılan adımlardı. Turizmde, tarımda ve diğer sahalarda bu tür çalışmaları teker teker gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Hilmi Güler’e teşekkür

Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Engin konuşmasında, “Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlattığımız otel çalışmamız, ilimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi. Başkan Engin sözlerine şöyle devam etti:

“Ordu Otelcilik A.Ş ile yapımına başladığımız 5 yıldızlı otel inşaatımız hayırlı olsun. Çambaşı ve çevresine yayla turizmi olarak hizmet vereceğini düşündüğümüz bu proje için iki sene çalıştık. Ordu Büyükşehir Belediyesi yüzde 30’luk bir hisse ile bu otelin yapılmasına büyük bir katkı veriyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Halk, iş adamları ve siyasetçiler ile beraber ortak yatırım olmasından dolayı da mutluyuz. Bu yolda hiç yorulmadan caba sarf ettik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sözlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e karşı yürütülen kara propagandaya da yer veren ORDUSİAD Başkanı Kadir Engin, “Son günlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir takım güçlerin uğraştığını görüyoruz. Çeşitli hastalık dedikoduları üzerinden linç hareketlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Vatanımızı kurda kuşa yem edemeyeceğimiz gibi vatanımızın her zaman arkasındayız. Bunu böyle bilsinler. Böyle ufak tefek hesaplar içinde olanları buradan tekrar kınıyorum” ifadelerini kullandı.

40 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan otelin maliyetinin yüzde 30’u Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüzde 70’i Ordulu iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş. tarafından karşılanacak. 80 oda ve 110 yatak kapasiteli otel 120 gün içerisinde bitirilecek.