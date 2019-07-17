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Çambaşı Yaylası hafta sonu şenlenecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesinin her yıl birlikte düzenlediği Çambaşı Yaylası Şenlikleri’nin bu yıl 18’incisi yapılacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
Çambaşı Yaylası hafta sonu şenlenecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesinin her yıl birlikte düzenlediği Çambaşı Yaylası Şenlikleri’nin bu yıl 18’incisi yapılacak.


Ordu’nun önemli turizm noktalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nda düzenlenecek şenliklerin 18’incisinin yapılacağının altını çizen Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “20-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilip 2 gün sürecek olan şenliklere tüm hemşehrilerimiz davetlidir” diye konuştu.


Başkan Güler, “İlimizin en önemli turizm yerlerinden biri olan Çambaşı Yaylamızda bu yıl 18’incisini düzenleyeceğimiz yayla şenlikleri için ekiplerimiz çalışmalarını tamamladılar. Doğası ve eşsiz güzellikleri ile Karadeniz Bölgesi’nin en güzel yaylalarından birisi olan ve ilimizin tanıtımı içinde önem arz eden Çambaşı Yaylası’nda gerçekleştirilecek şenliklere tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.


Çambaşı Yaylası düzenlenecek birçok etkinlikle birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. Bu festivalde çeşitli yöresel yarışmalar (peynir, bal, çilek, kuzu ve buzağı yarışması, el sanatları sergisi) düzenlenirken; Taner Can, Mihriban Türkmen ve Kahraman İşler konserleri ile şenliğe katılanlar eşsiz anlar yaşayacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
  1. sergi
  2. doğa
  3. sanat

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