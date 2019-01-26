ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "14'üncü Çambaşı Kar Festivali" başladı.

Ordu Büyükşehir ile Kabadüz belediyelerince organize edilen festivale katılanlar, kızak ve naylonlarla kayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar ise kardan adam yaparak fotoğraf çektirdi.

Şenlik kapsamında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından "Kar Heykel Çalıştayı" da gerçekleştirildi. Çalıştayda, çotanak, baykuş, at, uyuyan bebek gibi kardan heykeller yapılıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nın turizm açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Özellikle yarın farklı etkinliklerle vatandaşların güzel bir gün geçireceğini anlatan Kaya, "Festivalin amacı, Çambaşı Yaylamızı kayak merkezimizle birlikte tanıtmak. Dünyaya en güzel ve en iyi şekilde bu coşkuyu nasıl yansıtabiliriz diye çalışma yürütüyoruz. Yurt dışından da insanların gelip burada konaklayıp bu güzel atmosferi yaşamalarını istiyoruz. Hedefimiz bu." dedi.

Yener Kaya, festival kapsamında hemşehrilerinin stres atmalarını ve eğlenmelerini istediklerini kaydetti.

Festival, yarın yapılacak çeşitli etkinliklerle sona erecek.