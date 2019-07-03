0553 313 94 23

Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol açma çalışmaları havadan görüntülendi

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol açma çalışmaları havadan görüntülendi

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve yayla turizmiyle adından sıkça söz ettiren Çambaşı Yaylası’na ulaşımı sağlayan karayolunda yeni yol açma çalışmaları sürüyor.


Yaylada devam eden yol çalışmalarıyla ortaya çıkan geniş yol ve sanat yapıları herkes tarafından beğeniliyor.


Vatandaşlar, yol çalışmalarının tamamlandığında Çambaşı Yaylası’nı çok sayıda kişinin ziyaret edeceği vurgulanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonistle büyük dostluk! İsrail, Suud’ta askerî üs açıyor
    1. Siyonistle büyük dostluk! İsrail,..
    2. Pudranın 10 farklı kullanım alanı
    3. Karpuzu sağlıklı tüketmek için 5 uyarı
    4. Borsa güne yükselişle başladı
    5. Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde
    6. Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı
    7. Öğrenciler tarlada matematiğin izini..
    8. 6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza..
    9. “Demirören Medya Grubu satılıyor”..
    10. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    11. Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem..
    12. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    13. Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken..
    14. Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol..
    15. Tekirdağ’da İmar Barışı’ndan 144 bin..
    16. Ceza infaz kurumunda “Saklı Kanatlar..
    17. TŞOF Başkanı Apaydın: “Korsan..
    18. Başkan Öztürk Türkiye Şampiyonu Takımı..
    19. Belediye Başkanı Arı, Lale..
    20. Brent petrolün varili 63,01 dolar
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz