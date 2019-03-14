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Balkonda asılı kalan çamaşırlar komşuları şüphelendirdi!

Elazığ'da yalnız yaşayan emekli müfettişin balkonda 3 gün asılı kalan çamaşırlarını gören komşuları şüphelendi ve ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açınca cansız bedene rastladı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:10
Balkonda asılı kalan çamaşırlar komşuları şüphelendirdi!

Elazığ merkeze bağlı İzzet Paşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşayan Rahmi Doğan'ı komşuları merak etti. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayan 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rahmi Doğan'ın hayatından endişe eden komşuları kapıyı çaldı ancak cevap alamadı.

Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girilebilmesi için itfaiyeden yardım istedi. Binanın önüne gelen itfaiye ekipleri, araçtan merdiveni 2'inci katın balkonuna uzatarak içeri girdiğinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla hazır bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı kontrol etti. Yaşlı adamın bir süre önce kaybettiği belirlendi. 

''Nedeni henüz belirlenemedi''

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi veya geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi. 
Doğan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli müfettiş olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:39
  1. Elazığ
  2. itfaiye ekipleri
  3. polis
  4. Fırat Üniversitesi
  5. kalp krizi
  6. Tarım ve Orman Bakanlığı

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