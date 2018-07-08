THY - İmaj
0553 313 94 23

Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?

Çamaşır yumuşatıcısının farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz? İşte çamaşır yumuşatıcısının farklı kullanım alanları...

08 Temmuz 2018 Pazar 17:50
Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?

PENCERELERİNİZİ SİLİN

Pencereleriniz mi kirlendi? Hemen suyun içine yumuşatıcı ilave edin. Sprey şişesine koyup pencerelerinize sıkın ve kuru bezle camlarınızı temizleyin. Pencerelerinizin nasıl parladığını görünce etkisine inanamayacaksınız.

YERLERİ PASPASLAYIN

Yumuşatıcılar, sadece kıyafetlerinizi yumuşatmakla kalmaz aynı zamanda yerleri de pamuk gibi yapar. Ilık suyla yumuşatıcıyı karıştırın ve karışımla yeri paspaslayın. Yerde en ufak bir toz kalmayacak ve sert zemininizin yumuşadığını göreceksiniz.

MOBİLYALARINIZIN TOZUNU ALIN

Tıpkı yerlerde olduğu gibi yumuşatıcılar mobilyalarınızdaki tozların kökünü kazır. Sprey şişesine su ve yumuşatıcı ekleyip, mobilyalarınıza sıkın ve kuru bezle kurulayın. Mobilyalarınız yepyeni gözükecek.

DUŞAKABİNLERE SIKIN

Yumuşatıcı ve suyu sprey şişesinde karıştırın. Daha sonra duşakabine sıkın. Bulaşık süngeri ile bölgeyi iyice temizleyin. Lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.

ARAÇ KOLTUKLARINIZI SİLİN

Araç koltuklarında kirler mi oluştu? Sıcak su ve yumuşatıcı karışımını deneyin. Koltuklarınız hem pırıl pırıl olacak hem de aracınıza bindiğinizde muhteşem bir kokuyla bırakacak.

PASLANMAZ ÇELİKLERİNİZİ PARLATIN

Önce kuru beze karışımı damlatın. Daha sonra da bölgeye uygulayın. Paslanmak çelikleriniz pırıl pırıl pırıldadıklarını görünce sizde şaşıracaksınız.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:50
  1. çamaşır yumuşatıcısı
  2. temizlik
  3. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu'da can pazarı! Vagon devrildi, yaralılar var
    1. Çorlu'da can pazarı! Vagon devrildi,..
    2. Avantaj TV sahibi kim? KHK ile..
    3. CHP'de seçimli olağanüstü kurultay..
    4. Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde..
    5. Muharrem İnce kurultay için yeterli..
    6. Son KHK ile kapatılan derneklerin..
    7. Bu besinler sivilce yapıyor!
    8. Yıldız oyuncu Beşiktaş'a geliyor
    9. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    10. Bu besinler sivilce yapıyor!
    11. Terör örgütünde çöküş başladı!..
    12. Adalet Bakanlığı'ndan 701 sayılı son..
    13. Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında..
    14. Karanfil nelere iyi gelir?
    15. Tavuklu çökertme kebabı nasıl yapılır?
    16. KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)..
    17. Hafıza güçlendirmek için bazı tavsiyeler
    18. Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
    19. Klostrofobinin belirtileri nelerdir?..
    20. Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!