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Çamaşır makinesine karbonat ve sirke koyarsanız bakın ne olur?

Kirlenen çamaşır ve eşyaları çamaşır makinesine attığınızda, çıkanların temiz ve ferah kokması için makineyi temiz tutmak gerekmektedir.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:37
Çamaşır makinesine karbonat ve sirke koyarsanız bakın ne olur?

1- DIŞ BÖLGE İÇİN:

Çamaşır makinelerinin materyallerini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler, temiz bir bez ile bulaşık sabunudur. Bu iki malzemeyle makinenin dış bölgesini yumuşak hareketlerle silin.

Kullandığınız deterjanın belli yerlerde tabaka halinde biriktiğini göreceksiniz. Bu kısımları temiz bir sünger ile ılık suyla ovalayın. Kenarları ve köşeleri ise pamukla silin.

2- İÇ BÖLGE İÇİN:

Makinenin içerisine dökülen deterjanların birikmesini beklemeden temiz bir bez ile silmeyi ihmal etmeyin.

3- KOKUDAN KURTULMAK İÇİN:

Makinenizin kötü kokmaması için çamaşırları yıkadıktan sonra makinenin içinin kuruması için kapağını açık bırakın. Eğer koku varsa, makinede çamaşır yokken sıcak bir derecede içerisine karbonat ve sirke koyarak çalıştırın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:37
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