'Çamaşır ipi' sonu oldu

Bursa’da ailesinin yokluğunu fırsat bilip evde kimyasal uyuşturucu içen genç hava almak için çıktığı balkondan alt kattaki evin balkonuna düştü. Boynu düştüğü balkondaki çamaşır iplerine takılan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi gezmeye giden 22 yaşındaki İhsan D. evde kimyasal uyuşturucu kullanmaya başladı. Yüksek dozda uyuşturucu alınca rahatsızlanan genç nefes almak ve kusmak için balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden İhsan D. alt katlarındaki komşularının balkonuna düştü. Düştüğü balkondaki çamaşır iplerine kafası sıkışan İhsan D. ’i diğer komşuları fark etti.

İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

İhsan D. ’i iplere asılı görünce intihar ettiğini düşünen komşuları polis ve sağlık ekiplerine konuyla ilgili ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İhsan D. 'in ağır yaralı olduğunu tespit edip hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri İhsan D. ’in iplerdeki duruşunun intihar olmadığını tespit ederek işin aslını araştırmak için çalışma yürüttü. Kanında yüksek dozda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkan İhsan D. ’in rahatsızlandıktan sonra hava almak için çıktığı kendi evinin balkonundan düştüğü tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 2 gün tedavi gören İhsan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhsan D. kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Mezarlığı'na defnedildi.