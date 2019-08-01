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Çamaş ve Gürgentepe birbirine artık daha yakın

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerinin yıllardır özlemle beklediği grup yolunda asfalt çalışmasını tamamladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
Çamaş ve Gürgentepe birbirine artık daha yakın

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerinin yıllardır özlemle beklediği grup yolunda asfalt çalışmasını tamamladı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çamaş ilçemizi Gürgentepe ilçemize bağlayan Sarıyakup, Yenimahalle ve Kemalpaşa yolunda asfalta kavuşturduk” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda ilçe mahalle ve grup yolları, program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Bu kapsamda, Çamaş ilçesini Gürgentepe ilçesine bağlayacak olan 8 km’lik güzergâhta ikinci kat sathi asfalt kaplaması tamamlandı.



Başkan Güler: “3 mahalle asfalt konforuna kavuştu”


Ordu’nun yollarını standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İlçelerin mahalle ve grup yollarının konforu çok önemli. 19 ilçemizde mevcut yolların bozulmaması için düzenli olarak reglaj ve kanal temizliğinin yanı sıra beton, sathi asfalt ile sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda, önceki yıl başlayan ve altyapısı ile birinci kat sathi asfaltı yapılan 8 km’lik yolda ikinci kat sathi asfalt çalışması bitti. Bu yol Çamaş ilçemizi Sarıyakup, Yenimahalle ve Kemalpaşa Mahalleleri üzerinden Gürgentepe ilçemize bağlıyor. Çamaş ve Gürgentepe ilçelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
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