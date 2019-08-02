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Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Bursa’da kimsenin yaşamadığı evin camına sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:52
Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Bursa’da kimsenin yaşamadığı evin camına sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay merkez Görükle Mahallesi Karaca Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın üst katının penceresine karga sıkıştığını fark eden vatandaşlar hemen dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle karganın sıkıştığı pencereye çıkarak hayvanı kurtardı. Dakikalar içerisinde kurtarılan karga uçarak uzaklaştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:52
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