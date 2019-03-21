0553 313 94 23

"Cama çıkıp ölen o kadar çok işçi var ki"

Antalya'da 10 yıl önce temizlik yaptığı 3. kattaki dairenin camlarını silerken düşerek yaralanan gündelikçi kadının açtığı "iş kazasının tespiti" davası görülmeye başlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:07
"Cama çıkıp ölen o kadar çok işçi var ki"

Antalya'da temizlik yaptığı evin camını silerken pencereden düşerek yaralanan kadının ev sahibi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine açtığı "iş kazasının tespiti" davasına başlandı.

Antalya 2. İş Mahkemesindeki duruşmaya davacı Minire İnal ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nazire Terzi, yaklaşık 20 yıldır ev hizmetlerinde çalıştığını belirterek, "Davalının annesinin evine temizliğe gitmiştim. Temizlik yaparken bana 'Dikkat et, sen de Minire gibi düşme' dedi. Olayı sorduğumda, Minire hanımın haftada 3 gün oğlunun evine gittiğini, cam silerken üçüncü kattan düştüğünü söyledi." iddiasında bulundu.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İnal, yaşadığı olayın iş kazası olarak tanımlanması gerektiğini savundu.

İnal, "Bir gün bile çalışsak biz kendimizi işçi olarak görüyoruz. Geçirdiğim kazanın da bir iş kazası olduğunu söylüyorum." dedi.

İnal'ın avukatı Aylin Onursev ise ev işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için sigortasız çalışması veya çalıştırılması konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Müvekkilinin 2009'dan beri hakkını ispatlamaya çalıştığını, mağduriyetinin devam ettiğini belirten Onursev, "Bu durum diğer ev işçileri için de geçerli çünkü ev işçilerinin sağlık sigortası yok. Sigorta olsun diye Minire hanım bu davaları açtı. Sigortalı olsaydı mağduriyet azalacaktı. İşveren de önlem alacaktı. İşçisini cama çıkarmayacaktı. Cama çıkıp ölen o kadar çok işçi var ki. Bir an önce bu konuda önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'da oturan 2 çocuk annesi Minire İnal, 5 Mart 2009'da çalıştığı evin camlarını silerken 3. kattan düşmüş, kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirdiği, kaburgalarında kırık bulunduğu belirlenmişti. İnal, akciğer ve omurilikten bir dizi ameliyat geçirmişti. İnal'ın daha önce SGK ve ev sahibi aleyhine açtığı "hizmet tespit" davası da devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:07
  1. Antalya
  2. gündelikçi
  3. İş kazası
  4. iş kazasının tespiti
  5. minire inal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siverek’te Down Sendromu Farkındalık Günü halaylarla Kutlandı
    1. Siverek’te Down Sendromu Farkındalık..
    2. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. E-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet
    5. Adana'daki terör operasyonu
    6. Küçükçekmece'de "Adalet Ormanı"..
    7. "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi..
    8. TCMB döviz kurları
    9. "Türkiye güçlü performansıyla yine..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    11. İyilik koşusu Wings for Life World..
    12. Gürkan’dan 31 Mart vurgusu
    13. “İsrail’in ABD’den daha iyi dostu..
    14. Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    15. GÜNCELLEME - Çin'de kimya tesisinde..
    16. Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan..
    17. Akar ve komutanlar askeri fabrikada..
    18. Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve..
    19. "Çocuklar bütünsel eğitim imkanına..
    20. Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı..
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!