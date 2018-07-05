Cam temizliğinde püf noktalar

Temizlenecek camın üzerine doğrudan güneş ışığı gelmemesine dikkat edilmelidir. Buna dikkat edilmemesi durumunda camda meydana gelen parlamalar camın net şekilde görünmesini engelleyeceğinden etkili bir temizlik yapılması mümkün olmaz.

Temizlik esnasında ve sonrasında camlarda parmak izi oluşmasının engellenmesi içinse bir temizlik eldiveni kullanılmalıdır.

Camların temizliği için tiftik bırakan bezler ya da kağıt havlu kullanılmamalıdır. Bu tür temizlik malzemeleri bıraktıkları artıklarla camın kirli görünmesine neden olur. Cam temizliği için en uygun malzemeler ise mikrofiber bezler, pazen bezler ve gazete kağıdıdır.

Cam temizliğinde öncelikle üzerindeki tozların ve kirin alınması için camın ıslak bir bezle silinmesi gerekir. Tozu ve genel kiri alınan camların temizliği ise ıslak bir bezle yapılabileceği gibi temizlik işleminde piyasada satılan cam temizleyici ürünler de kullanılabilir. Ancak cam temizleme suyu içerisine bir deterjan ya da arap sabunu ilave edilmesi çok daha etkili bir temizlik sağlamasının yanında bu şekilde temizlik sonrasında camların parlaklığı da daha fazla olur.

Birçok temizlik işleminde kullanılan çamaşır suyu ve temizlik ürünlerinde kullanılan amonyak da temizlik sonrasında parlak camlara sahip olmak isteyenler tarafından tercih edilebilir. Bunun için bu ürünlerden herhangi birisinin temizlik suyu içerine az miktarda ilave edilmesi yeterlidir.

Bulaşıkların parlatılmasında etkili kimyasallar olan bulaşık deterjanları ve parlatıcılar, camların temizliğinde de etkilidir. Cam temizleme suyuna birkaç damla elde yıkama bulaşık deterjanı ya da bulaşık makinesi parlatıcı ilave edilmesi temizlenen camların ışıl ışıl parlamasını sağlar.

Camlarını doğal bir madde kullanarak parlatmak isteyenlerin imdadına ise çoğu temizlik uygulamasında olduğu gibi sirke koşar. Temizlik suyuna bir miktar beyaz sirke ilave edilmesi ile camlar gönül rahatlığıyla ve etkili bir şekilde parlatılabilir.

Temizlenen camların hem parlaklıklarını korumaları hem de daha uzun süre temiz kalabilmeleri için yapılabilecek en etkili uygulama ise camların birkaç damla gliserin damlatılmış bir bezle silinmesidir.