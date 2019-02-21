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Cam silen 20 çocuğun ailesine ceza yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü’nün bir aylık faaliyetinde cam silen 20 çocuğun ailesine ceza uygulandığı bildirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:33
Cam silen 20 çocuğun ailesine ceza yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü’nün bir aylık faaliyetinde cam silen 20 çocuğun ailesine ceza uygulandığı bildirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, bir aylık çalışmalarını kamuoyuna duyurdu.


Emniyetten yapılan açıklamada, “15 Ocak 2019 ile 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü faaliyetleri aşağıda yer almaktadır;


Dilencilik yapan, cam silen, mendil satan 20 çocuğun ailesine, “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, 34 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.


“Okul Önü Uygulaması” adı altında her hafta salı ve perşembe günleri okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde, biri ülke genelinde olmak üzere 6 uygulama yapıldı. 4 Bin 99 kişi sorgulanırken, 4 kişiye adli işlem, okul dışından olan 5 kişiye idari işlem yapıldı.


Ayrıca, 119 okul servisi ve sivil araç denetlendi. 73 internet ve oyun salonu olmak üzere 678 umuma açık işyeri/park, bahçe/metruk bina kontrol edilerek, 2 işyerine yaşı küçük çocuklara sigara satışından işlem yapıldı.


Öğrenci ve gençlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim kontrollerimiz sürekli olarak devam etmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:33
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