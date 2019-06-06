Cam kemik hastası Kader'in gelinlik hayali gerçek oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan, cam kemik hastası 17 yaşındaki Kader Kan'ın gelinlik giyme hayali, yapılan temsili düğünle gerçek oldu.

Ahmet ve Hanife Kan çiftinin tek çocuğu Kader, cam kemik hastası olarak dünyaya geldi. Gururla baktıkları kızlarının bir dediğini iki etmeyen Kan çifti, evlatlarının hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdi.

Mart ayında Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle hayallerinden birine kavuşan Kader, bir diğer hayali olan gelinliğini babasının organize ettiği temsili düğünle gerçekleştirdi.

Kızının her isteğini yerine getiren baba Ahmet Kan, Şerbetpınar Mahallesi'nde aile yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen düğünde kızını kucağına alarak kemençe eşliğinde horon oynadı.

Kader Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin üç hayali olduğunu söyledi.

Birinci hayalini Cumhurbaşkanı'nı görerek gerçekleştirdiğini, ikincisini de düğün yaparak sağladığını ifade eden Kan, "Üçüncüsü ise ev almak ve inşallah evimizi de alacağız. Bugün düğünümü gerçekleştiriyorum, bütün akrabalarım ve dostlarım burada beni yalnız bırakmadı düğünüme geldi, çok mutluyum. Bugün düğünüm var ve çok heyecanlıyım." dedi.

- "Kader ne derse o olur"

Baba Ahmet Kan da kızına gururla baktığını, Kader'in üç hayalinin ikisini gerçekleştirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kader'in ikinci hayalini de gerçekleştiriyoruz, Allah'a şükür bugün bütün akrabalarımız, dostlarımız, hepsi yanımızda onlarla gurur duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kader'in üçüncü hayali ise Karasu'dan ev almak ve ben de şimdi bunun altyapısını yapmaya başladım. İnşallah 2023 yılında da üçüncü hayalini gerçekleştireceğim. Kader ne derse o olur, 'Baba şu şöyle olacak böyle olacak.' diyor oluyor, isteklerini yerine getiriyorum. Kader'e Allah'ın izniyle yıllardır gururla bakıyorum. Doğuştan cam kemik hastası olan Kader'ime hayatımın sonuna kadar bakacağım."

Kader'e gururla baktığını aktaran anne Hanife Kan, bu zamana kadar evladının bir dediğini iki etmediğini vurguladı.

Düğüne gelen amcası Mustafa Kan da Kader'i sevdiğini ve bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, "Onun mutluluğunu paylaşıyoruz. Kader'in hayalleri gerçekleşiyor, tüm aile çok mutluyuz." dedi.

Düğün töreninde, ana kucağında bir masanın üzerine konulan Kader'e akraba ve yakınları hediyelerini takarak kendisini tebrik etti.