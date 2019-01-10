Cam kemik hastası Doğan'la iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

AYDIN (AA) - Aydın'da doğuştan cam kemik hastası olan, işitme ve konuşma güçlüğü çeken 10 yaşındaki Doğan Böğüş ile daha iyi iletişim kurmak için ailesi ve öğretmenleri işaret dili öğreniyor.

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'na bağlı olarak evde eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Doğan Böğüş'le daha iyi iletişim kurmak isteyen okul yönetimi, işaret dili kursu açtı.

Doğan'ın annesi Sunay (39), babası Akif Böğüş (39) haftanın belirli günleri okula gelerek öğretmenlerle işaret dili eğitimi almaya başladı.

Okul Müdürü Özcan Kardeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğan Böğüş'e işaret dile eğitimi verildiğini ancak öğretmenler işaret dilini bilmediği için bunun yeterince verimli olmadığını gördüklerini belirtti.

Doğan ile daha fazla iletişim kurmak, yalnızlığına çare olup onu topluma kazandırmak istediklerini dile getiren Kardeş, "18 arkadaşımızla bu eğitimi alıyoruz. Bundan sonra karşılaşacağımız bu tür konulara da hazırlıklı olmuş oluyoruz." dedi.

Türkçe öğretmeni Hatice Yılmaz da Doğan'la daha iyi iletişim kurmak için kursa katıldıklarını vurgulayarak eğitimin çok verimli olduğunu söyledi.

Baba Akif Böğüş ise oğlunun hastalığını 2 yaşında fark ettiklerini anlatarak Doğan'ın cam kemik hastalığına bağlı olarak konuşamadığını ve yürüyemediğini aktardı.

Böğüş, "Oğlum işaret dili biliyor ama biz bilmiyoruz. Onunla daha iyi iletişim kurmak için bu kursa geldik. Öğretmenlerimiz de büyük bir çaba harcıyor. Çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Doğan ile iletişim kurduğumuzda ya da o bizden bir şey isteyebildiğinde kendimizi çok mutlu hissediyorum." dedi.

Kurs eğitmeni Fulya Ayhan da ilk kez böyle anlamlı bir projede yer aldığını dile getirerek "Okula ilk geldiğimde gördüğüm manzara karşısında çok duygulandım. Öğretmenlerimizin fedakarlık ve özverilerinden gurur duydum. İyi ki bu proje içerisinde yer aldım." diye konuştu.