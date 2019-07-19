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Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle ilgili AK Partili Kırkpınar’dan açıklama

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Bergama ilçesinde bulunan Kozak yaylasındaki fıstık çamlarında yaşanan verim düşüklüğü ile ilgili olarak, verim düşüklüğünün tespiti ve giderilmesi noktasında araştırma projelerinin uygulamaya konulduğunu ve önlem alınması noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:09
Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle ilgili AK Partili Kırkpınar’dan açıklama

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Bergama ilçesinde bulunan Kozak yaylasındaki fıstık çamlarında yaşanan verim düşüklüğü ile ilgili olarak, verim düşüklüğünün tespiti ve giderilmesi noktasında araştırma projelerinin uygulamaya konulduğunu ve önlem alınması noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.


Çam fıstığında yaşanan verim düşüklüğü nedeniyle Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindeki Kozak yöresinin muhtarları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelmişti. Ziyarette katılımcılar, çam fıstığındaki rekolte düşüklüğünün neden kaynaklandığının araştırılmasını istemişti.



"Gerekli çalışmalar yapılıyor"


AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar da konuyla ilgili açıklama yaptı. Kozak yaylasında yaşanan verim kaybının araştırılması ve önlem alınması noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Kırkpınar, "Bununla birlikte bir takım önlemler alınması noktasında da ilk adımlar atılmıştır. Bergama ilçemizin önemli ihracat ve gelir kalemlerinden olan fıstıkçamı meyvelerinde son 10 yılda meydana gelen verim düşüklüğünün tespiti ve sorunun giderilmesi hususunda başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere; ilgili müdürlükler ile üniversitelerimizde bazı çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların yanı sıra hem yöre halkına hem ülke ekonomisine katkıları bakımından uzun yıllardır ağaçlandırma çalışmalarıyla fıstık çamı sahalarını arttıran bakanlığımız, her türlü orman zararlılarıyla olduğu gibi fıstık çamında da verim düşüklüğüne sebep olan sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili tüm çalışmalara destek vermiştir" ifadelerini kullandı.



"Sorun sadece ülkemizde değil"


Tarım ve Orman Bakanlığının 2015 yılından beri sorunun tespiti ve çözümü ile ilgili üniversitelerden konuyla ilgili en seçkin bilim insanlarını bir araya getirerek çalışma grupları oluşturduğuna dikkat çeken Kırkpınar, "Ağaç ve ormancılık biliminin uzun vadeli, sabır gerektiren bir çalışma alanı olması nedeni ile henüz olumlu bir gelişme kaydedilmemiştir; ayrıca bu sorun sadece ülkemizde değil, Akdeniz iklim kuşağında olan tüm ülkelerde yaşanmakla birlikte çözüm de hem ulusal hem de uluslararası düzeyde araştırılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde verim düşüklüğünde en baskın faktörlerin ülkemize 2012 yılında giriş yaparak hızla yayılan Leptoglossus occidentalis tohum zararlısı başta olmak üzere; böcek zararları, fungal etmenler, tozlaşma ve beslenme sorunları olabileceği sonucuna varılmıştır" diye konuştu.


Verim düşüklüğünün tespiti ve giderilmesi noktasında çalışmalar yapıldığını hatırlatan Kırkpınar, buna bağlı olarak 10 proje üzerinde saha çalışması yapıldığını da vurguladı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:09
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