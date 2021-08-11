'Çam ağacıyla reisi devirmeye çalışıyorlar'

Profesörlerin aklı başına geldi. Çam ağacı dışında fidan dikimi hakkında konuşulmaya başlandı.



Ormanı yakanlar da, dikenler de iyi araştırılırsa meydana çıkacaktır.



Su olmadan dikilen fidanların tutması zor olur. Orman bakanlığı meyveli fidan ekimine geç başladı. Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan anayasal engelleri kaldırarak makilik alanların meyve fidanları ile tanışmasını başlatmıştır, sağlamıştır. Fidan dikiminde barajlar ve göletlerde önemlidir. Vahşi sulama sisteminden akıllı sulama sistemine geçilmiştir. Gönen Muratlar göleti baraj olacak kapasitede iken gölet olarak temeli atılmıştır. Şu aşamada hâlâ hes ilave yapılabilir. Baraj yapılsaydı, elektrik üretimi de olacaktı. Bir taş ile iki kuş vurulmuş olacaktı. Biga bakacak barajı, taş oluk barajı bunlar da hes yapılacak kapasitededir. Gönen barajına ikinci hes yapılırsa hem elektrik üretimi artacak, hem de Gönen ve Bandırma’nın daha ucuz suya kavuşması sağlanacaktır. Tarımdaki sulama sistemi de saatli ve vanalı sisteme gidilerek su israfı önlenmiş olacaktır. Peygamberimiz (a.s.)’ın hadisi de yerine gelmiş olacaktır. Türkiye genelinde buna benzer birçok baraj vardır. Kapalı ve HES sistemine geçilmelidir.



Bunları nereden biliyorsunuz derseniz, Istranca dağlarında yapılan barajların ölçüm kontollerini ben yaptım. İstanbul’da kurulu bulunan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne İ.S.K.İ. aracı ile ben götürdüm.



Bu barajların yapımını da Sayın Recep Tayyip Erdoğan başarmıştır; derelerin ölçülerini de bizzat kendisine ben elden verdim. Bu konuda her ne kadar mühendis değil isem de bilgi sahibiyim. Rasatlık görme ve gözetleme mesleğidir, tahmincilik mesleğidir. Bu hes yapılması gereken yerlere hes yapmayanlar kötü niyetlidir. Ve Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve halka ihanet etmektedir. Balıkesir Gönen Muratlar Mahallesinde köylü imza toplayıp halk ceviz istemesine rağmen fıstık çamı dikilmiştir. Bunlara da orman işletme bakmadığı için, dikilen fidanlar kurumuştur. Arkadan ceviz ekildi, Orman işletme müdürlüğü üç yıl sulama ve bakımını yapmayı taahhüt etmesine rağmen bakmamıştır ve bunlar da kurumuştur. Sayın Veysel Eroğlu, Gönen ve Çan konuşmalarında bizzat kendisi söylemiştir. Şu anda aynı yere ısrarla köylüye rağmen inatla kestane ve fıstık çamı ekilmeye hazırlık yapılmaktadır.



Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan koltuktan kalkmayan il başkanlarını ikaz etmiştir. Bu ikazdan saygısından dolayı Sayın Valilerimizi, Kaymakamlarımızı bütün bürokratları katmamıştır. Çalışmayan bürokratlar bu sözden nasibini almalıdır. Bundan herkes hisse ve nasibini almalıdır. Gönen, Muratlar mahallesinde bin dönüm Güzelciktepe ve Kırmalar mevkiinde Muratlar hududunda en az bin dönüm kestaneye elverişli alan vardır. Kokarca ve Kovanlık mevkiinde bin dönüm de deveci armudu ekmeye elverişli alan vardır. Gönen Muratlar mahallesinde yüz dönüm civarında deveci armudu mevcuttur. Buralara bu meyveler ekilirse mahalleye dönüş hızlanacaktır. Muratlar doğumlu olup büyükşehirlerden mahalleye dönmek isteyenlere meyve fidanlarından pay verilmelidir. Fidanlara bakmayanlardan geri alınacaktır.



Cumhurbaşkanımız malum dönemde camilerin ahır yapıldığı tarihi eserlerin yağmalandığı dönemleri hatırlayarak çalışmalara çok ağırlık vermektedir. Ancak benim gördüğüm kadarıyla camii düşmanı müteahhitler tadilat ve tamiratı uzatarak insanların namaz kılmasını engellemekteler. İzmir’den örnek alırsak Konak’ta en az yirmi tane tarihi camii tadilat ve tamirat beklemektedir. Tamiratta olanlar da bitirilmemektedir. Konak belediye başkanı Abbdulbatur. Daha önceleri babası camii dernek başkanı olduğundan camilere uzak olmadığı anlaşılmaktadır.



Konak kaymakamlığı, Vakıflar bölge müdürlüğü, İzmir valiliği İzmir’deki tarihi eserlere sahip çıkmalıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Devlet Başkanına bağlanması kanaatindeyim.



Çanakkale Bozcaada’daki kale içindeki cami hâlâ onarılmamıştır ve ibadete açılmamıştır. Bozcaada’daki Namazgah da çocuk parkı yapılmıştır. Aslına döndürülmelidir.



Muğla, Bodrum’da kale içindeki cami papaz sevicileri camiinin altında papaz mezarı var diyerek camiyi ibadete açmamaktadırlar. Muğla valiliği ve kültür müdürlüğü ikaz edilmelidir.



İzmir Kadifekale’deki cami İzmir büyükşehir belediyesi yapımına başladığı halde yarım bırakmış tamamlamamıştır. Kale de vakıflara ait olduğu halde Chp sevicileri idareciler milletvekilleri kaleyi kullanım hakkını büyük şehire verme aşamasındalar.



Tarihi Eşrefpaşa hastahanesi Tarihi Eşrefpaşa camii gibi vakıf malıdır. İstanbul’daki Vakıf Guraba Hastahanesi gibi vakıflarca çalıştırılmalıdır.



Eşrefpaşa’nın bütün mal varlığı araştırılıp vakıflarca sahiplenilmeli ve aslına uygun kullanılmalıdır.



Tüm ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine sunulur.