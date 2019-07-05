Çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi, facia ucuz atlatıldı Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyir halinde olan otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyir halinde olan otomobilin üzerine çam ağacı devrildi. Aracı hurdaya çeviren ağacın 1,5 saatte kaldırıldığı kazanın, maddi hasarla atlatılması teselli oldu.



Olay, saat 22.00 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; okullar bölgesinde yer alan caddenin kenarındaki asırlık çağ ağaçlarından bir tanesi, Atatürk Bulvarı üzerine seyir halinde olan otomobil Aydın Lisesi önünde geldiğinde üzerine devrildi.



Hurdaya dönen araçta bulunanlar, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil üzerine düşen ve bulvarı trafiğe kapatan çam ağacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından bölgeden uzaklaştırıldı.



Ağaç ve hasar gören otomobilin kaldırılmasının ardından bölgede trafik yeniden normale dönerken; tonlarca ağırlıktaki ağacın, dalları sayesinde aracın üzerinde tüm ağırlığını vererek düşmemesi olası bir faciayı önledi.

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