Calvin Ramsay kimdir, nereli kaç yaşında? Calvin Ramsay hayatı kariyeri:

Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Calvin Ramsay, Liverpool'a 5 yıllığına el sıkıştı. Peki Calvin Ramsay kimdir, nereli kaç yaşında? Calvin Ramsay hangi takımlarda oynadı?

Calvin Ramsay kimdir?

Calvin William Ramsay, 31 Temmuz 2003 tarihinde Aberdeen İskoçya'da doğdu. Premier League takımı Liverpool'da sağ bek olarak oynayan İskoç profesyonel bir futbolcu. Daha önce Aberdeen'de oynamıştı. Aberdeen'de gençlik kademelerinde ilerledikten sonra Ramsay, ilk maçına Mart 2021'de Dundee United karşısında geç bir yedek olarak geçici menajer Paul Sheerin yönetiminde çıktı ve kıdemli takımdaki ilk sezonunda beş kez daha forma giydi. Kulüple Avrupa'daki ilk maçına Temmuz 2021'de UEFA Konferans Ligi elemelerinde İsveç takımı BK Häcken'e karşı 5-1 kazandıkları galibiyetle başladı ve maçın ilk golüne asist yaptı. Ramsay, Aberdeen'deki tek tam sezonu olan 2021-22 için SFWA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

Liverpool'a satıldıHaziran 2022'de bir kulüp rekoru satışını temsil eden 4,2 milyon £ başlangıç ​​ücreti karşılığında. Ramsay, Haziran 2022'de Premier Lig kulübü Liverpool'a transfer oldu ve kulüple 4.2 milyon sterlinlik bir başlangıç ​​ücreti karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı.