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Çalkaya’dan sokak hayvanları için söz

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile buluşarak sokak hayvanları için gerçekleştireceği projeleri anlattı.

15 Mart 2019 Cuma 11:14
Çalkaya’dan sokak hayvanları için söz

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile buluşarak sokak hayvanları için gerçekleştireceği projeleri anlattı. Toplantıya belediye başkan adayları ile protokolü gerçekleştiren Bella isimli köpek de eşlik etti.


CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir temsilcileri Av. Senem Demirel Acar, Esin Önder, HAYTAP Eğitmeni Meral Örüç, HAYTAP Balçova Gönüllüleri, Yerel Koruma Görevlileri ile bir araya geldi. Burada projelerini anlatan Çalkaya, "Hiçbir canı ayırmadan Balçova’da her canlının huzur ve mutluluk içinde yaşaması için çalışacağıma söz veriyorum. Balçova’da kısmi sorunları biliyorum. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu dönemde hayvanların sergi edildiği hayvan sirklerine izin vermeyeceğiz. Can dostlarımız veterinerlik hizmetlerinin en iyi kalitede verilmesini sağlayacağız, bu anlamda personel ve teknik donanım iyileştirmesini sağlayacağız. Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları iş birliği çerçevesinde İzmir’e ve Türkiye’ye örnek projeler gerçekleştireceğiz. Balçova bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm canlıların mutlu ve sağlıklı yaşayacağı kent olacak" açıklamasında bulundu.


HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder da, "Balçova Belediye Başkan Adayı sevgili Fatma Güçlü Çalkaya ile bugün keyifli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çalkaya, can dostlarımıza dair en donanımlı bilgiye ve hassasiyete sahip başkan adaylarımızdan. Kendisinden örnek olacak projeler duyduk. Çok mutlu olduk. Can dostlarımızın yaşam kalitesini arttıracak birçok işler yapacak. HAYTAP ailesi olarak kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.


CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve İzmir İl Eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in eşlik ettiği toplantı sonunda Fatma Güçlü Çalkaya, Bella isimli köpek ve HAYTAP temsilcileri ile birlikte ’Söz Veriyorum’ protokolünü imzaladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:14
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