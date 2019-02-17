Çalıştırılmaya zorlanan çocuklar bu merkezde güvende

İzmit Belediyesi, tarafından açılan çocuk ve gençlik merkezinde çalışmaya zorlanan çocuklar rehabilite ediliyor.

İzmit Belediyesi’nin UNİCEF, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığındaki çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin UNİCEF’ten almış olduğu hibe desteği ile Cephanelik bölgesinde faaliyete geçirdiği Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde çalıştırılmaya zorlanan çocuklar proje kapsamında rebabilite ediliyor. Merkezdeki çocuklar Halk Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından İngilizce, bilgisayar, akademik dersler, el sanatları gibi konularda destek alıyorlar.

Benim Evim Çocuk ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar satranç, masa tenisi, jimnastik gibi etkinliklere de katılma şansı buluyorlar.