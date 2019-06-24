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Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçırdı, 2 gün sonra ölü bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinden kız kaçırdığı gerekçesiyle 2 günden bu yana aranan kamyon şoförü Mehmet Çayır, Aydın’ın Köşk ilçesindeki annesinin evinde ölü bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçırdı, 2 gün sonra ölü bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinden kız kaçırdığı gerekçesiyle 2 günden bu yana aranan kamyon şoförü Mehmet Çayır, Aydın’ın Köşk ilçesindeki annesinin evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre; kamyon şoförlüğü yapan Mehmet Çayır (46), 2 gün önce İzmir’in Ödemiş ilçesinde çalıştığı iş yerinde sekreter olarak çalışan genç kızı kaçırdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine 2 gündür aranan Çayır’ın aracına, en son Köşk’ün Uzundere Mahallesinden yakıt aldığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ve kaçırılan kızın yakınlarının her yerde aradığı şüpheli Mehmet Çayır, Köşk merkez Soğukkuyu Mahallesinde yaşayan annesinin evinde ölü olarak bulundu.


Her yerde aranan Mehmet Çayır’ın intihar ettiğinin tespit etmesi üzerine kayıp kızın ailesine haber verdiği ve ailenin Köşk’e geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
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