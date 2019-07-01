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Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle boşalttı

Fatih’te çalıştığı iş yerinin kasasından 50 bin TL çalan muhasebeci, Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanında yakalandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle boşalttı

Fatih’te çalıştığı iş yerinin kasasından 50 bin TL çalan muhasebeci, Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanında yakalandı. Şahıs tutuklanırken, kasadan paraları alma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran 07.45 sıralarında Binbirdirek Mahallesi’nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasının kasasından 50 bin TL çalındığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Gökhan T. (29) 28 Haziran günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.



Paraları çalan muhasebeciymiş


Gözaltına alınan şahısın 20 gündür mağazada muhasebeci olarak çalıştığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
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