Çalıştığı baz istasyonunun akülerini çaldı

Adana’da bir kişi, daha önce çalıştığı baz istasyonunun akülerini 2 arkadaşıyla çalıp, bir mahalleyi iletişimsiz bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Soner H. (26) arkadaşları Adem D. (28) ve Şeref Ö. (26) ile birlikte bir süre önce kurulumunda çalıştığı GSM şirketine ait baz istasyonunun akülerini çalmak için plan yaptı.

Mahallede bulunan baz istasyonunun kapısını kıran şüpheliler içeride bulunan 29 bin lira değerinde aküleri çaldı. Mahalle internet ve telefon sinyallerinin kesilmesi üzerine aboneler durumu GSM şirketine bildirdi.

Baz istasyona gelen görevliler, akülerin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan Soner H. ve Adem D. tutuklandı, Şeref Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.