0553 313 94 23

Çalıştay sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Bartın Belediyesi 4.

02 Temmuz 2019 Salı 17:27
Çalıştay sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Bartın Belediyesi 4. Resim ve Sanat Müzesi Çalıştayı Sergisi Yalı Yaşam Merkezi Sanat Galerisinde düzenlenen törenleaçıldı.


Törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altınok, Türk Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sezai Hangişi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülsüm Karakaş, ressamlar ve sanatseverler katıldı.



Geniş, “ Atılması Gereken Adımların Çok Önemli Bir Bölümünü Atmış Olduk”


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Bartın Ressam Erkan Geniş gerçekleştirdi. Geniş konuşmasında “Bartın Resim ve Sanat ve Müzesi’nin 4’üncü çalıştayını gerçekleştirdik ve böylece müzemizin açılabilmesi için atılması gereken adımların çok önemli bir bölümünü atmış olduk. Bunun gerçekleşmesinde belediyemiz olmasaydı bu işlerin üstesinden gelmemiz mümkün değildi. Bu konuda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin en önemli ressamları Bartın’a bir müze kazandırmak için el ele vermiş durumda onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Akın, “Ellerine, Emeklerine Sağlık”


Geniş’in ardından konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise , “Bartın Resim ve Sanat ve Müzesi çalıştayının 4’üncü yılını başlattık ve bu zamana kadar 55 sanatçımızı ağırladık ve 94 civarında da eserimiz meydana geldi. Nasip olursa şu an 2 müze ilgili çalışmalarımız var. Bunlardan birincisi Resim ve Sanat ve Müzesi. Bir de Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi. Bununla ilgili projemiz bitmek üzere. İkisini de gerçekleştireceğiz.Bir kaç tane daha var ama bu ikisi elzem durumdadır. Her zaman söylüyoruz. Bartın bir kültür, bir sanat şehridir. Bunu evlerimizden de görebiliriz. Sanata çok önem veren bir halkımız var. Bu eserlerde bunlara büyük katkı sağlayacaktır. Ben sanatçılarımızı kutluyorum. Ellerine, emeklerine sağlık” dedi.


Sergide, Prof. Dr. Hüseyin Elmas - Selçuk Üniversitesi güzel sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Meliha Yılmaz- Gazi Üniversitesi güzel sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Meltem Demirci Katırancı- Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Mustafa Cevat Atalay - Tekirdağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Feridun Işıman- Kıbrıs Lefke Üniversitesi emekli öğretim üyesi-Ressam, Mehmet Ali Doğan- BRHD önceki Genel Başkanı-Resim Eğitimcisi- Ressam,Zeki Serbest- Emekli Eğitimci- Ressam, Canan Bayraktar- ressam, Elvan Sungur-Ressam, Mustafa Köseoğlu - Resim eğitmeni- Ressam, Hamiyet Köseoğlu - Ressam, Gülay Kakşi Okay - Ressam, Gafur Uzuner - Ressam , tv programcısı ve Bartın’lı Ressam Erkan Geniş tarafından çalıştay süresince ortaya çıkan sanat eserleri sergileniyor. Sergi 12 Temmuz akşamına kadar açık kalacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:27
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
    1. Zonguldak’ta otomobil ile kamyon..
    2. Tokat’ta 3 ahır küle döndü
    3. Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi..
    4. İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    5. Sağlık personeli alımı arama sonuçları..
    6. Plastik fabrikasında korkutan yangın
    7. Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı
    8. Cemiyet’ten BİK Çorum Şubesi’ne veda
    9. BAE Prensi Şeyh Halid, Londra'da öldü
    10. "Demirören Medya Grubu'nun el..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
    12. Sivas’ta çıkan yangında 4 inek telef..
    13. Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit..
    14. Kanalizasyon hattı döşeme çalışması..
    15. "Bin Selman demokrasiden korkuyor ve..
    16. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde..
    17. Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor
    18. 4. İstanbul Tasarım Bienali Belçika'da
    19. Vali Ünlü, başarılı sporcuyu..
    20. Manisa'da şüpheli ölüm
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız