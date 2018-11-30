SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 60 ilin belediye başkan adaylarının belirlendiğini anımsatarak, "Kalan 21 il de açıkçası sona gelmiş durumdadır. Birkaç ilde 'son bir kez daha anket yapalım' dendi ve başka bir takım mülahazalarla şimdilik kaldı." dedi.

Yavuz, partisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin kentte karşılanmasının ardından Ormanpark Sosyal Tesislerinde yaptığı basın toplantısında, teşkilat olarak adayları belirlemek üzere hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şu ana kadar 60 ilin belediye başkan adaylarının belirlenip kamuoyuna açıklandığını anımsatan Yavuz, "Kalan 21 il de açıkçası sona gelmiş durumdadır. Birkaç tane ilde 'son bir kez daha anket yapalım' dendi ve başka bir takım mülahazalarla şimdilik kaldı. Emin olun orada da çalışmanın sonuna geldik. Yine bir takım illerin ilçelerine kadar inildi. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışındayken genel merkezimiz çalışmasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız gelene kadar hazırlıklar devam edecek." şeklinde konuştu.

Aday belirleme süreçlerinde birçok anket yapıldığını aktaran Yavuz, mümkün olan en isabetli adayı tercih etmek üzere gayret sarfettiklerini anlattı.

Halka hizmetin, dava bilinciyle yapılması gerektiğine işaret eden Yavuz, sürecin bayrak yarışı olarak görülmesi gerektiğine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyanın, tarihin en önemli lideri olarak gördüklerini vurgulayan Yavuz, "AK Parti'yi dünyanın en önemli markası olarak görüyoruz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasaydı, bugün gerçekleşen birçok şeyin hayalini bile kuramazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda olmasa önümüzdeki süreçte o yeni ufukların heyecanını bu kadar net kuramazdık. Allah'ın izniyle el birliği içerisinde çok daha iyilikler güzellikler sayın Cumhurbaşkanımız başımızdayken yaşayacağız. Biz de onun bir neferi olarak ondan yük almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "İlçelerimiz de yakında açıklanmaya başlıyor"

Yavuz, il belediye başkanlarının yanı sıra ilçe belediye başkanlıkları için aday belirleme süreçlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Adaylarımız çok erken bir tarihte açıklandı. İlçelerimiz de yakında açıklanmaya başlıyor. Seçim koordinasyon merkezlerimizi kurduk, yavaş yavaş çalışmalara başlayacağız. Erken olması nedeniyle rahatız, önümüzde sindire sindire süreci kurgulayabileceğimiz bir zaman dilimi var." dedi.

Sakarya'da partisinin 7 ilçe başkanının belediye başkanlığına aday adayı olmak için istifa edeceği bilgisini paylaşan Yavuz, şunları kaydetti:

"Kimler devam eder kimler devam etmez bilemeyiz. Parti çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçta sayın Cumhurbaşkanımızın başında olduğu bir heyet son kararı verecek. O karar ne olursa olsun iyi ve isabetli karar olarak tarafımızdan algılanacak. O kararın arkasında kenetleneceğiz. Şu anda bizim 60 ilin içerisinde 16 yerin belediye başkanı, eskilerde teşkilatta görev yapmışlardandır. Bu partide nasıl bir vefa olduğunu görmemiz gerekir."

Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ekrem Yüce'nin, hem belediye hem de devlette önemli deneyimler kazandığını belirterek, güzel bir sinerji oluşturarak başarı elde edeceklerini kaydetti.

Toplantıda konuşan Ekrem Yüce de kentin dünyada eşine rastlanılmayacak derecede önemli bir konuma ve özelliklere sahip olduğunu belirterek, hizmet ve gönül belediyeciliğini benimseyeceklerini bildirdi.

Toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu ile büyükşehir belediye başkanı eski aday adayları da katıldı.